Fußball

04:39 Uhr

Derbys in Lauingen und Binswangen

Plus Fußball-Kreisligen: Glötter Lilien wollen beim FCL ihre Auswärtsschwäche abstellen. Der SV Holzheim reist mit breiter Brust zum Lokalduell beim Tabellennachbarn.

Nach dem so wichtigen Heimsieg zum Abschluss der Vorrunde in der Fußball-Kreisliga West gegen die SpVgg Ellzee startet der FC Lauingen die Rückrunde im heimischen Auwaldstadion mit dem Derby gegen die SSV Glött. Die Lilien unterlagen zuletzt 0:3 bei der SG Reisensburg/Leinheim und belegen derzeit mit drei Punkten Vorsprung auf die Mohrenstädter den fünften Tabellenplatz. Beide Mannschaften kennen sich aus zahlreichen Begegnungen der vergangenen Jahre besten – deshalb dürfte es in diesem Klassiker auch keiner zusätzlichen Motivation durch die Trainer bedürfen. Das Hinspiel in Glött zum Saisonstart endete mit einem 1:1-Unentschieden.

