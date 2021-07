Die Gundelfinger „Ehemaligen“ zeigen mehr Biss

Fußball: Finaler Testlauf des FC Gundelfingen gegen Sontheim endet mit einer Niederlage. Am Samstag steht der erste Pflichtspielauftritt im Pokal beim VfR Neuburg an.

Mit 0:2 (0:1) verlor der Fußball-Bayernligist FC Gundelfingen sein finales Testspiel gegen den FV Sontheim. Am Samstag (13 Uhr) steht für die Grün-Weißen beim VfR Neuburg nun die erste Pflichtaufgabe nach fast neun Monaten an. Es geht um den Einzug in die erste Hauptrunde des Toto-Pokals. Verzichten muss der FCG dann auf Kapitän Tiemo Reutter, der sich gegen Sontheim einen Nasenbeinbruch zugezogen hat.

Eigentor des FC Gundelfingen

Der Unterschied von zwei Spielklassen, der auf dem Papier existiert, war gegen den FV Sontheim nicht zu sehen. Im Gegenteil, die klassentieferen württembergischen Nachbarn mit sechs Ex-Gundelfingern im Aufgebot, wollten ihrem zahlreich mitgekommenen Anhang etwas zeigen – und das Vorhaben gelang. Nicht nur, weil Jorgo Kentiridis die Vorlage des früheren FCGlers Mario Laubmeier zum 0:1 (33.) verwertete. Oder weil Marcus Mattick bei seinem Comeback nach einjähriger Pause am 0:2 (84.) nicht ganz unbeteiligt war. Mattick, der ebenfalls schon das grün-weiße Trikot trug, kam zwar nicht an den Ball, dafür aber FCG-Verteidiger Raphael Mahler, der klären wollte – und ins eigene Netz traf.

Gundelfingen trifft beim Elfer nur die Latte

Die beste FCG-Chance hatte Markus Böck, als er zehn Minuten vor Schluss beim Elfmeter die Latte traf. Vorausgegangen war ein Foul an Dennis Lechner. „Es war leider eine der wenigen guten Aktionen. Lechner suchte den Zweikampf, wollte ihn gewinnen und verursachte damit den Elfmeter. Solche Aktionen waren leider viel zu selten. Sontheim war bissiger, die wollten unbedingt“, so Weng.

FC Gundelfingen: Dewein – Böck, Reutter (11. Brugger), Kühn (63. Mahler), Weichler (63. Heiß), Hille (63. Lechner) – Elze (46. N. Fink), Braun, Noller – Caravetta (63. Hauf), Schneider (63. Spizert)

FV Sontheim: Reinelt – Leoff (61. Böhm), Eberhardt (57. Jäger), Bolcek (16. Kastler), Sapper (53. Arslanovic) – Hörger, R. Färber (61. Urban), Gentner (69. S. Färber), J. Mack (69. Sparr) – Kentiridis (69. Mattick), Laubmeier (61. Gläser)

Schiedsrichter: Stadlmayr (SV Donaumünster) Tore: 0:1 Kentiridis (33.), 0:2 Mahler (84./Eigentor) Bes. Vorkommnis: Böck (FC Gundelfingen) verschießt Foulelfmeter (80.) Zuschauer: 190