Fußball

vor 19 Min.

Die Verschnaufpause ist für Gundelfingen nah

Raphael Mahler (links) gehört zu den Gundelfingern, die bislang weniger belastet waren. Gegen Hankofen stand der Verteidiger erstmals in der Startformation.

Plus Fußball-Nachlese: Vorher muss der FCG noch nach Kottern. Bei einem Glötter ist der Knoten geplatzt.

Elf Pflichtspiele haben die Fußballer des FC Gundelfingen seit dem Auftakt am 24. Juli bereits hinter sich, Nummer zwölf steht am Mittwochabend beim TSV Kottern auf dem Programm. Es ist ein äußerst anspruchsvoller Terminplan für Amateurkicker, die nebenbei auch noch arbeiten oder sich ausbilden lassen sollen – und zwischendurch noch ein wenig trainieren. Wobei Training angesichts des dicht gedrängten Terminplans nur bedingt möglich ist. „Da arbeiten wir meist in mehreren Gruppen“, verrät Trainer Martin Weng, um Spieler, die auf dem Platz standen, etwas zu entlasten, und diejenigen, die nicht oder kürzer zum Einsatz kamen, fit zu halten. Trotzdem ist es nicht möglich, alle seine Schützlinge auf ein gleiches Niveau zu bekommen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen