Die nächste Gundelfinger Bruchlandung

Plus Fußball-Bayernliga Süd: Gegen den SV Kirchanschöring strahlt der FC Gundelfingen keine Torgefahr aus und verschießt bei der Heimniederlage sogar einen Elfmeter.

„Warum kann so ein Ding nicht mal reinrutschen?“, haderte Martin Weng Mitte der zweiten Halbzeit am Spielfeldrand. Gerade hatte der Trainer des Fußball-Bayernligisten FC Gundelfingen verfolgt, wie sein Kapitän Fabio Kühn eine sogenannte Halbchance nicht hatte nutzen können. Weil aber nicht nur Kühn leer ausging, sondern auch alle anderen Gundelfinger, durften die Kicker des SV Kirchanschöring einen 2:0 (2:0)-Sieg im Schwabenstadion bejubeln.