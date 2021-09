Fußball

vor 46 Min.

Die starke Ü30-Fraktion steht in Zusamaltheim nicht allein

Plus Untere Fußball-Ligen: Der A-Klassist VfL Zusamaltheim peilt den Aufstieg an. Was es mit dem „Zeitungsbier“ auf sich hat.

Von Günther Herdin

Das Freibier für die nächsten Wochen bei den Fußballern des VfL Zusamaltheim ist gesichert. Jede der auf dem unten stehenden Bild zu sehenden Personen muss nämlich einen Kasten Gerstensaft spendieren. „Unser Zeitungsbier“, verrät Abteilungsleiter Arian Plooij schmunzelnd. Schon seit einigen Jahren gilt nämlich beim A-Klassisten der Gruppe West III die Regel, dass jeder Spieler, Betreuer oder Funktionär, der auf einem Pressefoto zu sehen ist, für einen Kasten Freibier zur Kasse gebeten wird.

