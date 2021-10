Fußball

21:41 Uhr

„Dillinger“ Teams voll in der Erfolgsspur

Plus Fußball-Kreisliga West: Alle vier Landkreis-Mannschaften schießen sichere Siege heraus.

FC Gundelfingen U23 – Balzhausen 5:0

Einen insgesamt souveränen Heimsieg fuhr die U23 des FC Gundelfingen in diesem vorgezogenen Flutlichtspiel der Fußball-Kreisliga West ein. Von Beginn an war der Gastgeber engagierter und erspielte sich Möglichkeiten. Johannes Hauf erzielte per Volleyschuss nach schöner Kombination mit Vincent Danzer und Peter Matkey das schnelle 1:0. Anschließend gelang Bernhard Rembold das schönste Tor dieses Abends aus 25 Metern (29.). Direkt vor der Pause legte Rembold seinen zweiten Treffer nach. Der Warnung von FCG-Trainer Peter Stegner, jetzt nicht locker zu lassen, befolgten seine Schützlinge. Nach Wiederanpfiff mussten sie aber in Unterzahl agieren, weil Innenverteidiger Wiedenmann nach einem Foulspiel als letzter Mann „Rot“ sah. Das Spiel verlor zwar etwas an Tempo, doch der FCG bestimmt weiter das Geschehen. Dem eingewechselten Elias Miller gelang in den Schlussminuten der zweite Doppelpack des Tages mit seinen Treffern zum 4:0 und 5:0. (DB)

