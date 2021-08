Drei Gundelfinger Joker stechen

Plus Fußball-Bayernliga Süd: Eine Co-Produktion der Einwechselspieler beschert dem FCG den Erfolg über Türkspor Augsburg. Siegtorschütze Lechner kann sein Glück kaum fassen.

Dennis Lechner konnte sein Glück kaum fassen. „Ein besseres Debüt gibt es doch gar nicht“, strahlte der Offensivspieler des FC Gundelfingen übers ganze Gesicht, nachdem er minutenlang von seinen Teamkollegen geherzt und bejubelt worden war. Kurz nach seiner Einwechselung hatte der 19-Jährige zum 3:2 (2:1)-Sieg des Bayernliga-Aufsteigers gegen den gestürzten Tabellenführer Türkspor Augsburg getroffen. Mit seinem ersten Ballkontakt.