Drei Wertinger Routiniers halten den Laden dicht

Plus Fußball-Bezirksliga Nord: Beim Derby in Altenmünster gelingt dem TSV Wertingen der erste Saisonsieg.

Der TSV Wertingen konnte gestern den ersten Sieg der Saison in der Fußball-Bezirksliga Nord durch eine absolut starke Mentalitätsleistung beim Derby in Altenmünster einfahren. Mit Christoph Kehrle, Moritz Hempel und Johannes Walter wurden drei ehemalige TSV-Kicker reaktiviert und diese sorgten für ordentlich Erfahrung im Defensivverbund.