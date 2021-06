Fußball

EM 2021: Das tippen die "Bundestrainer" im Landkreis Dillingen

Plus EM 2021: Deutschland war schon dreimal Europameister, doch der letzte Erfolg liegt lange zurück – 1996. Welche Startelf unsere „Landkreis-Bundestrainer“ zum Auftaktspiel gegen Frankreich aufs Feld schicken würden.

Von Günther Hödl und Günther Herdin

24 Nationalteams treten an elf Spielorten zur Fußball-Europameisterschaft 2021 an. Mit dem gemeinsamen Ziel, das Finale am 11. Juli zu erreichen und dann auch den Titel zu gewinnen. Deutschlands letzter EM-Triumph liegt inzwischen lange zurück. 25 Jahre! Nach 1972 und 1980 gelang 1996 der dritte und vorerst letzte Titelgewinn. Jetzt soll endlich die „Nummer vier“ folgen. 26 Kicker stehen im Kader von Bundestrainer Joachim Löw, mit denen er dieses hohe Ziel erreichen will. Und er hat die Qual der Wahl bei der Nominierung seiner Startelf für das erste, gleich sehr schwere Gruppenspiel gegen den zweifachen Europameister Frankreich (1984, 2000) am Dienstag, 15. Juni, um 21 Uhr in München.

