Wie zwei Auswanderfamilien aus Lauingen die Fußball EM erleben

Plus Seit Jahrzehnten leben die Familien Cunha und Morais in Lauingen. Wenn im Fußball Deutschland und Portugal aufeinandertreffen, fiebern alle mit.

Von Günther Herdin

Der eine arbeitet im Kernkraftwerk in Gundremmingen, die beiden anderen in einer Lauinger Firma in der Metallverarbeitung. Nicht nur mit ihren Jobs sind Marco Morais und die Brüder Joao und Carlos Cunha zufrieden – auch das soziale Umfeld in ihrer Heimatstadt Lauingen passt und lässt für das Trio fast nichts zu wünschen übrig. „Wir sind gerne hier“, beteuern die Familienväter, von denen Marco Morais und Carlos Cunha die deutsche und die portugiesische Staatsbürgerschaft besitzen, Joao Cunha hingegen „nur“ einen Ausweis aus seinem Geburtsland Portugal in der Tasche hat.

