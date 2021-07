Ein Dillinger Wunsch wird nun doch erfüllt

SSV wird in die Kreisklasse West II umgruppiert. Lukrative Derbys zum Kreisliga-Start

Der Bezirksspielausschuss Schwaben hat am vergangenen Samstag bei einer Klausurtagung in Neusäß die endgültige Einteilung der Fußball-Spielklassen vorgenommen. Dabei kam es im Kreis Donau „lediglich“ zu einer Korrektur: Die SSV Dillingen wurde von der Kreisklasse Nord II in die Kreisklasse West II umgruppiert. „Dieser Antrag musste laut Verband genehmigt werden“, so Kreisspielleiter Franz Bohmann aus Bliensbach gegenüber unserer Zeitung. Obwohl die Dillinger im Vorfeld der Tagung in Neusäß um eine Umgruppierung gebeten hatten, musste sich die SSV gedulden, bis der Wunsch nun doch noch in Erfüllung ging.

„Wir waren immer davon überzeugt, dass unser Antrag, zur Not auch in der letzten Instanz, nicht abzulehnen ist, schon gar nicht mit der ursprünglichen Begründung“, betont SSV-Vorsitzender Christoph Nowak. Demnach habe es geheißen, dass es nicht möglich sei, zwei Vereine innerhalb einer Kommune zu trennen. Nach dem Aufstieg des Dillinger Stadtteilrivalen SSV Steinheim habe so eine Konstellation vorgelegen, doch Nowak erinnerte den Bezirksspielausschuss daran, dass er sich diesbezüglich selbst widerlegt habe, als er 2019 den TSV Friedberg in die Bezirksliga Süd schickte und den Stadtteilverein FC Stätzling der Bezirksliga Nord zuordnete.

Saisonstart im Kreis Donau ist, wie bereits angekündigt, am Wochenende 7./8. August. Offizielle „Eröffnungsspiele“ sind laut Kreisspielleiter Franz Bohmann nicht vorgesehen. Auch wenn die Freigabe der Spielpläne erst am 18. Juli erfolgt, so gewährt Obmann Bohmann einen Blick auf die ersten drei Spieltage in den Kreisligen Nord und West. Dabei können sich insbesondere zwei Teams vom Aschberg freuen, denn sie können lukrative Heimspiele bestreiten. So empfängt in der Nord-Gruppe der SV Holzheim den Aufsteiger TSV Binswangen. „Wir freuen uns auf diesen Auftaktgegner“, sagt Vize-Abteilungsleiter Timo Czernoch und hofft, dass bis zum Spieltag am 7. August die Vorgaben hinsichtlich der Zahl von Zuschauern noch weiter gelockert werden, um zum Saisonstart einen würdigen Rahmen bieten zu können. Derzeit sind nur 200 Besucher auf Stehplatzrängen erlaubt. Auch beim Gegner TSV Binswangen freut man sich nach der langen Corona-Pause auf das Derby in Holzheim. Allerdings ist Abteilungsleiter Benedikt Winkler schon etwas verwundert, dass der SV Holzheim nach dem Eröffnungsspiel im Jahr 2019 gegen den SV Kicklingen nun wieder ein Lokalderby vor eigenem Publikum austragen darf. „Das hätte der Spielgruppenleiter sicherlich fairer lösen können“, so Winklers Meinung. In der Kreisliga West richten sich am ersten Spieltag vermutlich viele Augen nach Glött, wo die heimischen „Lilien“ den FC Lauingen erwarten. Ein Derby, das für beide Mannschaften wie immer einen ganz besonderen Reiz hat. Foto: Karl Aumiller (Archiv)