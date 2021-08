Fußball

Ein Donnerwetter sorgt für Spielabbrüche auch im Kreis Dillingen

Matthias Schmid war stärkster Schretzheimer in Altisheim.

Plus Fußball-Nachlese: Während für den Bayernligisten FC Gundelfingen buchstäblich die Sonne strahlt, steht der TSV Wertingen erneut im Regen da.

Nicht nur die zum Teil unverständlichen Corona-Einschränkungen des Sportbetriebs durch die bayerische Staatsregierung setzen den Fußballern zu, auch Petrus meinte es am Sonntag nicht überall gut mit ihnen. So mussten unter anderem die Bezirksliga-Partie des SC Altenmünster in Affing oder das Kreisliga-Heimspiel des FCLauingen gegen Balzhausen wegen eines Gewitters abgebrochen werden.

