Fußball

07:11 Uhr

Ein Gundelfinger Pokalduell mit Geschichte

Neuzugang Niklas Fink steht im Pokalspiel beim SV Wörnitzstein erstmals an der Seite seines Bruders Jan-Luca in der Startelf des FC Gundelfingen.

Plus Fußball-Verbandspokal: 1993 traf der damalige Bayernliga-Aufsteiger FC Gundelfingen schon einmal auf den SV Wörnitzstein. An ein ähnliches Ergebnis wie damals denkt FCG-Trainer Weng nicht.

Von Walter Brugger

„Weiter, immer weiter!“, hatte der ehemalige Nationaltorwart Oliver Kahn einst die Mitspieler beim FC Bayern München angetrieben und so zu großen Erfolgen geführt. Um Meisterschaften oder Pokalsiege geht es für die Fußballer des FC Gundelfingen zwar derzeit nicht, Kahns Motto gilt trotzdem. Denn nach zwei kräftezehrenden „englischen Wochen“ in der Bayernliga sind die Grün-Weißen zum dritten Mal in Folge wochentags gefordert. Beim Bezirksliga-Aufsteiger SV Wörnitzstein geht es für die Gundelfinger am Mittwoch (19 Uhr) um den Einzug in die zweite Hauptrunde des Bayerischen Toto-Pokals.

