Ein Klassiker aus gemeinsamen Bezirksliga-Jahren

Fußball-Kreisligen: Jetzt geht es im Duell der Glötter Lilien gegen Gast Wiesenbach eine Klasse tiefer um den Anschluss an die Tabellenspitze. Der FCL und der SV Holzheim wollen ihr Heimrecht zu Siegen für den Ligaerhalt nutzen.

Die Glötter Fußballer bekommen am Sonntag Besuch von einem alten Weggefährten aus gemeinsamen Bezirksliga-Zeiten. Landkreisübergreifent ist diese Begegnung ein echter Klassiker. Die bisherigen 34 Liga-Duelle beider Kontrahenten wurden überwiegend im schwäbischen Oberhaus ausgefochten. Nun steht man sich auf Kreisliga-West-Ebene gegenüber. Wiesenbach zählt hier aktuell mit 18 Punkten zu den Top-Drei.

„Ein schneller und sicherer Spielaufbau gepaart mit spielstarken Eins-gegen-Eins-Spielern in der Offensive“, beschreibt Lilien-Coach Markus Rickauer den Gast. „Es wird ein harter Kampf, wir werden über die volle Spielzeit gefordert sein, unser Bestes abzurufen“, ist sich der Übungsleiter sicher. Seine Truppe musste zuletzt ihre erste Saisonniederlage verdauen (1:3 bei der U23 des FC Gundelfingen). Nach den drei Gegentreffern ist eine wichtige Glötter Aufgabe, die Defensive wieder zu stärken – auch wenn Rickauer die Hauptprobleme im Spielaufbau und im Spiel nach vorne sieht. Dort wurden zuletzt deutlich zu wenig Torchancen kreiert. Und wenn sich dann doch mal eine Möglichkeit auftat, trafen die Glötter Kicker meist die falsche Entscheidung. Ohne die nötige Kaltschnäuzigkeit im Offensivspiel wird es auch gegen die erfahrene Truppe aus Wiesenbach sehr schwer. Für dieses Heimspiel muss Markus Rickauer auf die verletzten Strehle und Martin sowie auf Tobias Mielke (Arbeit) verzichten. (RÖB)

Es fehlen: Strehle, Martin (alle verletzt), Mielke (Arbeit); fraglich: Ch. Schneider, Ostertag, Morais

Kreisliga West

FC Lauingen – Offingen

Nach der bitteren Niederlage des FCL beim TSV Thannhausen sollen am Sonntag daheim drei Punkte her. Offingen gewann zwar vergangenes Wochenende gegen Reisensburg-Leinheim 3:2, musste sich aber im Nachholspiel am Mittwoch beim souveränen Tabellenführer VfR Jettingen mit 0:4 geschlagen geben. Der TSV ist zwar aktuell Drittletzter der Kreisliga West, hat aber nur drei Punkte weniger auf dem Konto als Lauingen, das den Vorteil besitzt, keine Englische Woche hinter sich zu haben. Das Team des Trainerteams Tausend/Scheitenberger will an seine Leistungen aus den Partien gegen Wiesenbach und Gundelfingen anknüpfen. (JOH)

Reisensburg – TG Lauingen

Mit 17 Punkten aus neun Saisonspielen schlägt sich Aufsteiger Türk Gücü bislang sehr gut und ist Tabellenfünfter. Vier Siegen in Folge und dem jüngsten 1:1-Remis gegen GW Ichenhausen soll jetzt in Reisensburg wieder ein Dreier folgen. Die Gastgeber sind Zehnter und haben vor Wochenfrist das Derby beim TSV Offingen 2:3 verloren. (dz)

Kreisliga Nord

Wemding – Schretzheim

Bereits am Samstag (15.30 Uhr) laufen die Kleeblättler in Wemding auf. Die Rieser, die in der vergangenen Saison als Kreisklassen-Meister in die Kreisliga aufgestiegen sind, spielen eine sehr gute Saison und finden sich aktuell auf Platz vier wieder. Nach vier Siegen am Stück gingen sie vergangenen Sonntag gegen Möttingen erstmals wieder als Verlierer vom Platz (1:3). TSV-Angreifer Florian Veit zeigte sich mit sieben Treffern und drei Assists bisher sehr offensivgefährlich. Schretzheim reist jedoch mit breiter Brust an. Nach dem Last-Minute-Sieg vom Sonntag will die Truppe von Peter Aust auswärts nachlegen und sich im Mittelfeld festsetzen. Um das zu schaffen, ist laut Aust die Mentalität entscheidend: „Wir müssen die gleiche Einstellung wie gegen Holzkirchen auf den Platz bekommen!“ (MSFR)

Holzheim – Möttingen

Schon neun Punkte beträgt der Rückstand von Schlusslicht SVH auf die im Mittelfeld platzierten Gäste. Holzheim hofft nach sechs Niederlagen in Folge endlich auf den zweiten Sieg im zehnten Saisonspiel. (dz)

Donaumünster – Kicklingen

Dieses Duell der punktgleichen Tabellennachbarn ist eine wichtige Weichenstellung. Der Sieger kann sich fürs Erste deutlich von der Abstiegsregion distanzieren. Aktuell rangiert Kicklingen-Fristingen dank des besseren Torverhältnisses vor Donaumünster. Damit sich daran am Sonntag nichts ändert, muss die Prießnitz-Elf an die zweite Halbzeit der Vorwoche anknüpfen und ähnlich mutig wie beim 2:0-Erfolg über Holzheim agieren. Gepaart mit etwas mehr Glück bei der Chancenverwertung, könnte dann wie im vergangenen Jahr Zählbares in Donaumünster herausspringen. Nach einem guten Saisonstart geriet der Motor des Gastgebers zuletzt etwas ins Stottern. In Reimlingen unterlag die Mannschaft von Trainer Achim Schreiber 1:2. (TOHI)

Hainsfarth – Binswangen

Nach dem so wichtigen Sieg gegen Oettingen ist Binswangens Zielsetzung für die verbleibenden vier Spiele der Vorrunde klar: Mindestens sechs Punkte müssen es sein. Mit dann 15 Zählern wären Verantwortliche und Spieler des TSV sehr zufrieden. Dafür sind volle Konzentration und maximaler Einsatz nötig. „Ohne diese Komponenten ist in der Kreisliga kein Blumentopf zu gewinnen. Wir müssen jedes Spiel an unsere Grenzen gehen“, fordert Abteilungsleiter Benedikt Winkler. (bw)

Es fehlen: Stefan Sailer, Niklas Chromik, Wagner Philipp, Simon Letzing, Elias Mück, Benedikt Chromik (alle verletzt); fraglich: Daniel Fondanelle, Marco Besel