Fußball

vor 38 Min.

Ein Neuling, der angekommen ist

Plus Untere Fußball-Ligen: Mit Trainer Patrick Aust kehrt beim SSV Steinheim der Erfolg zurück.

Von Günther Herdin

Er wohnt im benachbarten Schretzheim, hat zuvor einige Jahre bei der SG Bächingen als Co-Trainer und Chefcoach fungiert und ist seit Sommer 2019 beim SSV Steinheim tätig. Dort fühlt sich Patrick Aust in seiner Rolle als Trainer beim Fußball-Kreisklassisten der Gruppe Nord II mehr als wohl. Kein Wunder, gelang seinem Team in der abgebrochenen Corona-Saison 2019/21, in der die Quotientenregelung zur Anwendung kam, als Meister der A-Klasse West III der Aufstieg in die nächsthöhere Liga. Die Steinheimer kehrten nach acht Jahren endlich in die Kreisliga zurück und belegen dort nach neun Spieltagen mit zehn Punkten Rang zehn. Der Neuling scheint angekommen.

