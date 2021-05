Fußball

Ein Prosit auf die Aufsteiger Unterliezheim und Zusamzell!

Plus Während der Titelgewinn des SC Unterliezheim in der B-Klasse West III nie infrage stand, lieferte sich drei Teams in der B-Klasse West IV ein Kopf-an-Kopf Rennen mit einem glücklichen Ende für die SG Zusamzell-Reutern als weiteren Aufsteiger.

Von Günther Hödl und Günther Herdin

Zum Abschluss unserer Serie DZ/WZ-Liga-Check blicken wir in die B-Klassen im Kreis Donau. Der Kampf am Tabellenende interessierte niemanden groß – im Fußball-Unterhaus gibt es bekanntlich keine Absteiger. Dafür ging es in drei der insgesamt sechs B-Klassen in Sachen Meisterschaft spannend zu. Egal, ob man auf die normale oder die Quotienten-Tabelle blickt. Ein besonderes Merkmal in den untersten Spielklassen ist neben der Tatsache, das hier hauptsächlich zweite Mannschaften vertreten sind, die vielen zweistelligen Endergebnisse, die immer wieder zustande kommen.

