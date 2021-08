Fußball

Ein-Punkt-Gastgeber gegen Null-Punkte-Gäste

Defensivakteur Alexander Wiedemann fehlt dem TSV Wertingen beim Derby in Altenmünster.

Plus Fußball-Bezirksliga Nord: Das Derby des TSV Wertingen in Altenmünster ist auch ein Kellerduell.

Von Michael Thiel

Eine äußerst interessante Begegnung erwartet die Fußballfans der Region am Sonntag um 17 Uhr: Am vierten Spieltag der Fußball-Bezirksliga Nord steigt das Derby zwischen dem gastgebenden SC Altenmünster und dem TSV Wertingen. Nicht nur die lokale Bedeutung macht diese Partei so spannend, auch die aktuell mangelhafte Form beider Mannschaften verleiht ihr Brisanz.

