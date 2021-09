Fußball

10:24 Uhr

Ein Spielabbruch in Zusamaltheim mit Nachspiel

Ein Fußball rollte nach der Schlägerei beim Reserven-Derby in Zusamaltheim nicht mehr, das Spiel wurde abgebrochen.

Plus Fußball-Nachlese: Schlägerei des Reserven-Partie zwischen Zusamaltheim II und Roggden II hat Folgen.

Die Schlägerei im Reserven-Derby der Fußball-A-Klasse West III beschäftigt nicht nur die Polizei, die den Vorfall am Samstagnachmittag in Zusamaltheim aufgenommen hat, sondern auch Donau-Spielleiter Franz Bohmann und das Sportgericht. Wie berichtet, hatte es in der zweiten Halbzeit beim Stand von 3:1 für die Platzherren gegen Roggden II eine handfeste Auseinandersetzung gegeben. Folge der Rauferei für die Beteiligten: eine beschädigte Nase und Schulter, blaue Flecken. Eventuell auch zivilrechtliche Folgen nach möglichen Anzeigen. Und ein Spielabbruch.

