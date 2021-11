Fußball

17:52 Uhr

Ein Sportgerichtsurteil erhitzt die Dillinger Gemüter

Im Herbst 2020 trat der SV Kicklingen-Fristingen (rote Hosen) unter der Leitung von Schiedsrichter-Obmann Ulrich Reiner noch zum Kreisliga-Stadtderby beim BC Schretzheim an, in der laufenden Spielzeit 21/22 fiel die Rückrunden-Begegnung zwischen beiden Mannschaften aus. Zahlreiche Corona-Fälle bei den Gästen waren die Ursache dafür.

Plus Fußball-Kreisliga: Warum das Dillinger Stadtderby BC Schretzheim – SV Kicklingen-Fristingen trotz hoher Corona-Fallzahlen im Umfeld der Gäste mit 2:0 für die Hausherren gewertet wurde.

Von Günther Herdin

Peter Reschnauer kann es nicht fassen: Da steckt das Land in der größten gesundheitlichen Krise seit Jahrhunderten und schreibt der Bayerische Fußball-Verband (BFV) auf seiner Internet-Seite zur Corona-Pandemie „Die Gesundheit steht über allem! Es geht darum, gemeinsam richtig zu handeln und damit Leben zu retten! Also: Halte dich an die Auflagen und Empfehlungen der zuständigen Behörden und Experten!“ Genau dies habe sein SV Kicklingen-Fristingen getan, als er am 31. Oktober nicht zum Derby in der Kreisliga Nord beim BC Schretzheim angetreten ist. Insgesamt 33 Corona-Fälle, davon acht Spieler, habe es damals im Umfeld des Vereins gegeben. „Und da sollen wir ein Fußballspiel austragen?“, fragt sich der 53-Jährige. Das Kreis-Sportgericht sanktionierte das Nichtantreten der Kicklinger mit einer 2:0-Wertung für den Gegner.

