Ein Trio mit Höchstädt an der Tabellenspitze

Plus Fußball-Kreisklasse Nord II: Unterthürheim räumt den Platz an der Sonne für die SSV Höchstädt. Wertingen II und Riedlingen punktgleich.

Beim Kreisliga-Absteiger und neuen Spitzenreiter der Fußball-Kreisklasse Nord II hielt der Gast lange mit. Zwei Treffern in der Schlussphase entschieden das Spiel zugunsten der Donaustädter, die punktgleich mit Wertingen II und Riedlingen die Liga anführen. Die hohe Fehlpassquote der Rothosen verhinderte vor der Pause Gefahr für das Gehäuse von Gästekeeper Tobias Gerner. Dies änderte sich nach Wiederbeginn. Eggelstetten wurde regelrecht eingeschnürt, die SSV vergab reihenweise beste Chancen. Zehn Minuten vor dem Ende erlöste Thomas Junginger die Heimelf nach einem von Sebastian Letzing schnell ausgeführten Freistoß mit dem 1:0 (79.). Einen gut ausgespielten Konter gegen aufgerückte Gäste verwertete schließlich Luca Gerstmeir zum 2:0. Getrübt wurde die Höchstädter Freude über den Heimsieg durch die Verletzungen der SSV-Leistungsträger Pawel Moltschanow und Sebastian Kölle. (JOEB)