Ein schöner Abschluss der Hinrunde für den TSV Wertingen

Plus Fußball-Bezirksliga Nord: Lukas Schwarzfischer macht beide Tore in Bubesheim. Verdienter 2:1-Auswärtserfolg.

Im letzten Spiel der Bezirksliga-Hinrunde fähren die Fußballer des TSV Wertingen mit dem 2:1-Erfolg beim SC Bubesheim einen wichtigen Dreier ein und bestätigen ihrer positive Entwicklung in den vergangenen Wochen. Die vor der Saison hochgehandelten Gastgeber stehen durch diese Niederlage nun tief im Abstiegskampf.