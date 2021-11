Fußball

vor 1 Min.

Ein spannendes Lokalderby in Lauingen und zwei Absagen

Plus Fußball-Kreisligen: Das West-Verfolgerduell steigt bei Türk Gücü Lauingen. Holzheim und Kicklingen setzen aus.

„Es wird mit Sicherheit wieder ein hitziges Spiel“, prophezeit Trainer Peter Stegner von der zweitplatzierten Fußball-U23 des FC Gundelfingen die Stimmungslage für das Kreisliga-West-Verfolgerduell am Sonntag (14 Uhr) beim Tabellendritten Türk Gücü Lauingen. Das 1:1 in der Hinrunde war ein umkämpftes Derby, welches auch an der Außenlinie und zwischen den Zuschauern emotional ablief. „Wir dürfen uns nicht aus der Ruhe bringen lassen. Unser Fokus liegt darauf, den positiven Lauf fortzuführen“, sagt Stegner. Das 3:0 gegen den SV Mindelzell war bereits der sechste Erfolg der Gärtnerstädter in Serie, die dadurch den zweiten Platz behaupten konnten. Umso wichtiger ist es daher, nun die drittplatzierten Lauinger auf Distanz zu halten.

