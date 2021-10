Fußball

04:58 Uhr

Eine Absage in Schretzheim, ein Topspiel und ein Kellerduell

Plus Fußball-Kreisligen: Der letzte Hinrunden-Spieltag ist nicht komplett, weil Corona das Derby zwischen Schretzheim und Kicklingen verhindert. In Gundelfingen heißt es Zweiter gegen Ersten. SVH beim Letzten Altisheim.

Die Entwicklung der aktuellen Pandemie-Zahlen lässt befürchten: Es wird nicht die letzte Fußball-Spielabsage in diesem Herbst sein: Wie Gastgeber BC Schretzheim mitteilt, fällt das Derby am letzten Hinrunden-Spieltag der Kreisliga Nord aus, weil im näheren Umfeld der Kicklinger Gastmannschaft Corona-Fälle aufgetreten sind. Mit dem Spieltag an diesem Wochenende schließen beide Kreisligen ihre Hinrunde ab.

