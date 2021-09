Fußball

Eine Spielgemeinschaft mit Höhen und Tiefen aus Bächingern und Medlingern

Plus Untere Fußball-Ligen: Seit die Kicker der SG Bächingen/Medlingen zusammen spielen, haben sie sportlich schon viel erlebt. Nach dem Wiederaufstieg soll ein einstelliger Tabellenplatz her.

Von Günther Dirr

Vor sechs Jahren wurde der Zusammenschluss der Fußballabteilungen des VfB Bächingen und FC Medlingen abgesegnet. Die neuformierte SGBM durchlief in der Folge schon etliche sportlichen Höhen und Tiefen. Gleich in der ersten Saison war die Tür zur Kreisliga weit offen, ehe man in der Relegation scheiterte (1:3 gegen Jettingen). Nach durchwachsenen Spieljahren in der Kreisklasse West II folgte 2019 der bittere Abstieg in die A-Klasse. Dank des neuen Trainers Gerry Hippele gelang den Blau-Weißen der sofortige Wiederaufstieg.

