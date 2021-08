Fußball

17:46 Uhr

Elf Punkte, aber auch zehn Gegentore für den FC Gundelfingen

Plus Fußball-Bayernliga Süd: Torhüter Dominik Dewein freut sich über den guten Saisonstart seines FC Gundelfingen, stellt jedoch für sich und seine Defensive fest: „Es gab vermeidbare Treffer“.

Von Walter Brugger

Dass es so wie in der vergangenen Saison nicht weitergehen kann, das war Dominik Dewein klar. Elf Mal musste der Torhüter des FC Gundelfingen in 24 Landesliga-Spielen hinter sich greifen, die restlichen vier FCG-Gegentore kassierte sein damaliger Vertreter Dennis Ortner. Die Gundelfinger Defensive galt zwischendurch als schier unüberwindbar und war die Basis für die „Corona-Meisterschaft“ samt Aufstieg. Das Bild hat sich in der Bayernliga Süd nun gewandelt, zehn Mal durften die Gegner schon einen Treffer bejubeln – in sechs Spielen. Wurmt das einen so ehrgeizigen Keeper wie Dewein nicht mächtig?

