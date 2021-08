Fußball

Elze fühlt sich rundum pudelwohl beim FC Gundelfingen

Die Corona-Pause hat Julian Elze (links) körperlich gutgetan, er konnte alle Wehwehchen auskurieren – und will mit dem FC Gundelfingen auch im Heimspiel gegen den VfB Hallbermoos Gas geben.

Plus Fußball-Bayernliga: Die Corona-Pause hat der 30-Jährige genutzt, um Verletzungen auszukurieren. Und nun will er mit dem FC Gundelfingen das nachzuholen, was schon für 2017 geplant war.

Von Walter Brugger

„Das eine Spiel werden wir auch ohne ihn schaffen“, ist Julian Elze nicht bange. Von wem der Allrounder des Fußball-Bayernligisten FC Gundelfingen spricht? Von seinem Trainer Martin Weng, der vom Sportgericht Bayern für ein Spiel gesperrt wurde, weil er zuletzt Referee Stefan Treiber als arrogant bezeichnet hatte. Weng darf sein Team zwar auf das Heimspiel am Mittwoch (18.15 Uhr) gegen das Schlusslicht VfB Hallbergmoos einstimmen und auch beim Aufwärmen begleiten, vom An- bis zum Schlusspfiff ist er laut Urteil dann nur noch „normaler“ Zuschauer. An der Seitenlinie wird Weng dann von Co-Trainer Florian Strehle und dem Sportlichen Leiter Stefan Kerle vertreten.

