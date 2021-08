Endlich steigt wieder ein Punktspiel auf dem Wertinger Judenberg

Plus Fußball-Bezirksliga Nord: Etwas geschwächte Wertinger erwarten am Samstag Nördlingens „Zweite“.

286 Tage mussten die Zuschauer auf Pflichtspiele auf dem Judenberg verzichten. Am Samstagnachmittag (15 Uhr) beginnt die neue Bezirksliga-Saison für den TSV Wertingen. Zu Gast ist der TSV Nördlingen II. Die Vorfreude ist bei allen Aktiven und Verantwortlichen groß. Endlich kann wieder in den Wettkampfmodus umgeschaltet werden.