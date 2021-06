Fußball

Er ist der „Robin Hood der Amateurfußballer“ in der Region

Plus Armin Klughammer feierte seinen „85.“. Und er steht weiter mit Rat und Tat bereit.

Einer der wohl verdientesten Funktionäre des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) feierte am vergangenen Mittwoch seinen 85. Geburtstag: Armin Klughammer. In den vergangenen Jahren ist es zwar etwas ruhiger geworden um das BFV-Ehrenmitglied, aber das ist nur dem mehr als verdienten BFV-Karriereende nach über 45-jähriger Tätigkeit in den verschiedensten Funktionen geschuldet. Vor fünf Jahren hatte der umtriebige Schwabe sein letztes offizielles Amt an die Nachfolgegeneration übergeben, lässt es sich aber nicht nehmen, den aktiven Funktionärinnen und Funktionären auch weiterhin mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.

