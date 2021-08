Fußball

vor 19 Min.

FC Gundelfingen: Alles mitnehmen, was geht

Plus Fußball-Bayernliga Süd: Maximilian Braun freut sich über den guten Start des FC Gundelfingen und will nun in Donaustauf zu Füßen der Walhalla weiter an der Erfolgsstory schreiben.

Von Walter Brugger

Der Kopf spielt im Sport eine bedeutende Rolle. Fehlt das Selbstvertrauen, sind größere Erfolge nahezu unmöglich. Andererseits können überraschende Erfolge beflügeln, wie nicht nur Maximilian Braun weiß. „Wir nehmen das alles mit und freuen uns, dass der Start gelungen ist“, verrät der Mittelfeldspieler des FC Gundelfingen. Fünf Punkte hat der Bayernliga-Aufsteiger in der ersten Woche gesammelt, Zeit zum Durchschnaufen gibt es nicht. Bereits am Mittwochabend (18.30 Uhr) sind die Grün-Weißen beim als Titelkandidat gehandelten SV Donaustauf im Einsatz.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen