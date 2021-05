Fußball

04:45 Uhr

FC Lauingen: Online-Fragestunde mit den Profis

Plus Aktion: Zwei DFB-Nachwuchstrainer und ein Junioren-Nationalspieler stehen den Lauinger Jungkickern Rede und Antwort. Dass morgendliches Joggen eine gute Sache ist, war dabei nur eine positive Erkenntnis.

„Nicht jammern, sondern nach Lösungen suchen“, nennt Mathias Holz den Ansatz, den er mit seinem Nachwuchstrainerteam beim FC Lauingen aktuell unter „Corona-Bedingungen“ verfolgt. Er sieht in der Krise auch eine Chance. „Wir suchen nach wie vor nach Möglichkeiten, unsere jungen Fußballer auch als Menschen vorwärtszubringen“, so der Trainer der FCL-U15. Seine neuste Idee war eine Online-Fragestunde mit professionellen Vertretern des Jugendfußballs. Für dieses Format hatte er in Marc Meister (U16-Nationaltrainer des Deutschen Fußball-Bundes), Stefan Karow (DFB-Jugend-Torwarttrainer) und Dennis Seimen (DFB-U16-Nationalspieler, Jahrgang 2005, Spieler des VfB Stuttgart) dann auch eine prominente Besetzung gefunden.

