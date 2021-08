Fußball

vor 52 Min.

Fabio Kühn gibt für Gundelfingen die Richtung vor

Mittendrin im Getümmel: Abwehrchef Fabio Kühn (am Ball) hat sich mit dem FC Gundelfingen schnell in der Bayernliga zurechtgefunden. Nun wartet die Hürde TSV Wasserburg auf die Grün-Weißen.

Plus Fußball-Bayernliga Süd: Der Abwehrchef des FC Gundelfingen hat aus den Fehlern der Saison 2015/16 gelernt und will die gute Startbilanz in Wasserburg ausbauen. Pokalknüller gegen Türkgücü München wirbelt alles durcheinander.

Von Walter Brugger

Der Einzug in die zweite Hauptrunde des Toto-Pokals hat beim FC Gundelfingen so einiges durcheinander gewirbelt. Denn das Los bescherte den Grün-Weißen den Drittligisten Türkgücü München – und der Verband hat die Partie für kommenden Dienstag (17.45 Uhr) im Schwabenstadion terminiert. Anders als bei der Auslosung kommuniziert, war mit den Gundelfingern allerdings nichts abgesprochen. „Das ist jetzt schon der Wahnsinn, dass wir innerhalb von fünf Tagen alles für ein Spiel mit erhöhten Sicherheitsauflagen planen müssen“, schüttelt FCG-Abteilungsleiter Christian Renner den Kopf, obwohl der Vergleich mit einem Drittligisten aus sportlicher Sicht natürlich enorm reizvoll ist. Vor allem für das kickende Personal, wo die Vorfreude riesig ist. Das Pokalspiel hat auch Auswirkungen auf den Ligaalltag, denn das ursprünglich für Mittwoch angesetzte Heimspiel gegen den VfB Hallbergmoos findet nun eine Woche später am 25. August statt.

