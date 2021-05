Fans lassen ihr Team im Abstiegskampf nicht alleine

FC Augsburg: Dass die Unterstützung vor dem „Endspiel“ nicht immer ganz coronakonform abläuft, nimmt die Polizei hin.

Normalerweise ist die Anfahrt zur WWK-Arena für die Profis des FC Augsburg am Spieltag eine relativ triste Sache. Es geht auf der Kurt-Bösch-Straße an den Werkshallen von Aerotec, den Parkplätzen und den Trainingsplätzen vorbei zur Zufahrt zum Stadion. Manchmal kommt man auch von Süden her über einen Schleichweg an langen Feldern entlang. Doch am Samstag musste die öde Zweckstraße vor dem „Endspiel“ gegen Werder Bremen für die FCA-Profis wie eine Prachtpromenade wirken. Mehrere hundert FCA-Fans bildeten ein Spalier, um ihrer Mannschaft vor dem entscheidenden Abstiegsduell der Fußball-Bundesliga (2:0) noch einmal einen Motivationsschub mitzugeben. Mehr ist in Corona-Zeiten nicht möglich, die Stadiontore waren fast die ganze Saison über für die Fans geschlossen.

Den FCA-Bus erwartete ein rot-grün-weißes Fahnenmeer, als er von der Bürgermeister-Ulrich-Straße in Richtung Stadion einbog. Bis dahin hatten sich auch alle Fans corona-konform benommen. Sie trugen Masken und auch die Abstandsregeln wurden noch eingehalten, als FCA-Sport-Geschäftsführer Stefan Reuter in seinem Dienst-Audi vorbeifuhr. Erst als der schwarz lackierte Mannschaftsbus kam, rückten die Anhänger enger zusammen, feuerten die Spieler, die hinter schwarzgetönten Scheiben saßen, an. Und als der Bus dann kurz vor der Einfahrt zum Stoppen kam, wurde er auch von den Ultras noch in rot-grün-weiße Rauchschwaden gehüllt. „ Augsburg kämpfen“, skandierten sie und trommelten an die Ausstiegstür. Nicht aggressiv, aber es sollte der letzte Weckruf für das Team sein. Dass für die paar Minuten, die der Bus bis hinter die Absperrungen brauchte, die Abstandsregeln keine Rolle mehr spielten, nahm die Polizei hin.

Manager Stefan Reuter freute sich auf jeden Fall über die Unterstützung: „Schon vor dem Hotel wurden die Spieler mit Applaus zum Bus begleitet und was hier dann vor dem Stadion vor dem Spiel los war, habe ich in Augsburg noch nicht erlebt. Das tat der Mannschaft gut.“

Auch im Stadion versuchten die Fans, mit Plakaten die Spieler auf die Wichtigkeit des Spiels einzuschwören. Ein Plakat vor dem M-Block, der Heimstatt der Ultras, beschäftigte sich zwar mit dem Investoren-Einstieg („Der FCA ist kein Spekulationsobjekt geldgieriger Investoren“), doch alle anderen sollten Mut machen. „Kämpft für unsere Farben – siegt für Augsburg und Schwaben“ stand dort, oder „Eine Stadt – ein Verein – ein Ziel: 1. Bundesliga“ war zu lesen.

Als der Bus Richtung unter dem Stadion verschwunden war, machten sich die meisten Fans auf den Nachhauseweg, um das Spiel am TV zu verfolgen. Einige harrten vor der Arena aus. Am Radio oder via Sky-App am Smartphone verfolgten sie das Spiel und zitterten mit bis zum 2:0-Sieg. Danach feierten sie mit der Mannschaft, die sich auf der Terrasse über dem VIP-Eingang zeigte.

FCA-Torhüter Rafal Gikiewicz hatte sich schon kurz nach dem Schlusspfiff begeistert und beeindruckt gezeigt. „Wenn du siehst, wie viele Fans zum Stadion gekommen sind, und du schaust dann in diese Gesichter, dann musst du wissen und kapieren: Wir spielen Fußball nicht nur für uns selbst, für Punkteprämien und ein schönes Grundgehalt, sondern für die Fans, für die Stadt, für den Verein.“ Er freut sich auf die elfte Bundesligasaison und wünschte sich vor allem eines: wieder Fans im Stadion.