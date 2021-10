Favoritenschreck Wortelstetten

Plus Fußball-Kreisklasse Nord II: Nach Höchstädt schafft auch Riedlingen nur ein Remis gegen SVW.

Die „Zweite“ der Wertinger Fußballer gab kurz vor Schluss dieser Partie der Kreisklasse Nord II ihre 1:0-Führung noch aus der Hand. Im ersten Durchgang war sie klar besser und hatte gute Chancen, etwa zweimal durch Stefan Fackler sowie Christoph Müller. Erst kurz nach der Pause gelang der überfällige Führungstreffer: Nach Zuspiel von Christoph Müller schoss Samir Hassan aus 17 Metern flach ins lange Eck. In der Folge kam von Wertingens Offensive allerdings nur noch enttäuschend wenig. Oberndorf erspielte sich Möglichkeiten, ehe der späte Ausgleich gelang: Felix Kretzschmar setzte sich gegen Verteidiger Langenmair durch und traf ins kurze Eck (83.). (THMI)