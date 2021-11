Fußball

vor 49 Min.

Fetziges Finale eines spannenden Derbys in Binswangen

Der SVH ging zwar durch das Elfmetertor von Radu Somodi (Mitte) in Führung, am Ende feierte aber Marco Besel mit seinem TSV Binswangen den Sieg.

Plus Fußball-Kreisliga Nord: Der TSV Binswangen schlägt SVH. Schretzheim lässt die Abstiegsränge hinter sich.

Maihingen – Schretzheim 1:2

Der BCS kam gut in diese Partie der Fußball-Kreisliga Nord und erzielte durch Matthias Schmid das wichtige 0:1 (13.). Die Kleeblätter standen in der Folge defensiv sicher und hatten immer wieder gute Gelegenheiten. Auch nach dem Wechsel blieben die Schretzheimer unangenehm, hauten sich förmlich in die Zweikämpfe und machten es dem FC Maihingen sehr schwer. In der 70. Minute erzielte Jonas Behringer sein sechstes Saisontor für den BCS – das sehr wichtige 0:2. Der 1:2-Anschlusstreffer von Jürgen Liebhard in der 75. Minute machte das Spiel nochmals spannend. Mit einer geschlossenen Mannschaftsleitung feierte der BC Schretzheim einen verdienten Auswärtssieg und konnte die Abstiegsplätze verlassen. (MÜDA)

