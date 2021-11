Fußball

19:35 Uhr

Freizeittruppe aus Peterswörth holt Halbzeittitel

Groß war der Jubel bei B-Klassen-Herbstmeister SSV Peterswörth nach dem jüngsten Heimsieg gegen die SG Kammeltal II in der Kabine. Mit der Mannschaft freuen sich hier der neue Abteilungsleiter Tobias Winkler, Kevin Huber und Julian Meitinger (vorne von links).

Plus Untere Fußball-Ligen: Der SSV Peterswörth braucht keinen Trainer, um im Unterhaus Erfolg zu haben. Und entlastet damit die Vereinskasse.

Von Günther Herdin

Vor neun Jahren spielte der SSV Peterswörth noch in der Kreisliga und gehörte damit zu den ersten Adressen im Landkreis-Fußball. Inzwischen fristen die Kicker aus dem Gundelfinger Stadtteil ihr sportliches Dasein in der untersten Liga, genauer gesagt in der B-Klasse West II. Und das sogar freiwillig.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

