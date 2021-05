Fußball

25.05.2021

Fünf „Kisten“ pro Partie für den Meister

Plus Ligacheck: Mit Corona-Verzögerung gelingt der SG Bächingen/Medlingen der sofortige Wiederaufstieg aus der A-Klasse West II. Auch die anderen Landkreis-Team sammelten fleißig Punkte.

Von Günther Dirr

Vorsitzender Alfred Schaufelberger vom Fußball A-Klassisten SG Bächingen/Medlingen kann den Zeiten der Pandemie gar etwas Positives abgewinnen: „Man konnte Mal so richtig entschleunigen und sich auf andere Dinge konzentrieren“, sagt er und merkt dazu an: „Denen es in dieser Zeit langweilig wurde, sind selber schuld.“ Stellung bezog er zu den unterschiedlichen Auslegungen der Fußball-Verbände: „In Baden-Württemberg wurde gleich zweimal hintereinander abgebrochen. Ich meine, in Bayern haben sie das besser gelöst.“ Vereinsintern legt Schaufelberger gleich mit einer guten Botschaft nach: „Trotz der unfreiwilligen Pause gibt es bei uns keinerlei Austritte zu vermerken.“ Nach dem bitteren Abstieg in der Saison 2018/19 wurden die Kräfte bei der SG Bächingen/Medlingen neu gebündelt.

