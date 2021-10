Für Gundelfingen keine Frage des Selbstvertrauens

Plus Fußball-Bayernliga Süd: Bei der Suche nach Erklärungen für die ausbleibenden Punkte hat Trainer Wenig die Spiele des FC Gundelfingen noch einmal analysiert. Zum Rückrundenauftakt wartet der FC Ingolstadt II.

Angesichts der steigenden Inzidenzen rückt das Thema Corona auch bei den Bayernliga-Fußballern des FC Gundelfingen wieder etwas mehr in den Fokus. „Die Spieler sind da sehr sensibilisiert“, weiß Coach Martin Weng zu berichten, „und bleiben bei Verdachtsfällen im Umfeld schon mal bis zum Negativtest eine Trainingseinheit weg.“ Wobei Weng gleich darauf hinweist, dass aus dem aktuellen Kader alle Kicker durchgeimpft sind.