Für den FC Gundelfingen gilt: sich entwickeln und dabei punkten

Plus Fußball-Bayernliga Süd: Im Abstiegskampf versucht Gundelfingen einen schwierigen Spagat. Vor dem Kellerduell in Schwabmünchen dürfen sich verstärkt die Nachwuchsspieler empfehlen.

Positiv bleiben, das hat sich Martin Weng vorgenommen. Und der Trainer des Fußball-Bayernligisten FC Gundelfingen versucht das auch, seinen auf einem Abstiegsplatz stehenden Schützlingen zu vermitteln. Auch im Training. „Es bringt uns nicht weiter, wenn wir immer nur versuchen, ja keine Fehler zu machen. Wir müssen uns was trauen, selbst Initiative entwickeln“, so der 36-Jährige – und hat während der Übungseinheiten zuletzt immer wieder entsprechende Ansätze erkannt. Ob das nun auch im Kellerduell beim nur einen Punkt vor dem FCG liegenden TSV Schwabmünchen (Sonntag, 14 Uhr) gelingt?