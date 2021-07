Glött hält in Wertingen lange Zeit dagegen

Fußball-Testspiel: Erst gegen Ende setzt sich das klassenhöhere Team auf dem Wertinger Judenberg klar durch.

Fußball-Bezirksligist TSV Wertingen konnte am Wochenende sein Test-Heimspiel gegen die Kreisliga-Kicker von der SSV Glött zwar mit 4:1 (1:0) siegreich gestalten – klar wurde das Ergebnis jedoch erst gegen Ende der Partie.

Die Heimmannschaft spielte von Beginn an nach vorne und verzeichnete durch Alexander Wiedemann in der 11. Minute die erste Großchance, doch Glötts Keeper Dennis Waidele parierte zur Ecke. In Führung gingen die Zusamstädter in der 16. Minute, als ein Schuss von Lukas Schwarzfischer über die Linie kullerte. Wertingen war in der restlichen ersten Hälfte zwar die spielbestimmende Mannschaft, konnte aber seinen Offensivdrang nicht so entfachen, wie man es aus den jüngsten Spielen von den TSVlern gewohnt war.

Glött ist dem Ausgleich nahe

Kurz nach der Pause wäre Glött beinahe der Ausgleich gelungen, doch Raphael Martin traf nur die Unterkante der Latte. Nach einer gespielten guten Stunde erhöhte Lukas Schwarzfischer per Kopfball nach einer Flanke von Alexander Wiedemann auf 2:0. Wertingen verzeichnete durch Marcel Mayr zwei weitere Großchancen und hätte vorzeitig alles klar machen können. In der 78. Minute kam Glött durch einen Elfmeter von Michael Käßmeyer allerdings auf 2:1 ran.

Wenig später wäre den Gästen tatsächlich fast noch der Ausgleich gelungen, doch Sandro Scherl konnte den Schuss des durchlaufenden Jonas Stutzmüller abwehren. Neuzugang Bastian Völk machte dann in der 87. Minute für die Zusamstädter alles klar. Er erhielt einen langen Pass aus der eigenen Hälfte und ging mit Tempo am weit herauslaufenden Keeper vorbei und schon daraufhin den Ball aus spitzem Winkel ins leere Tor – 3:1.

Späte Treffer für Wertingen

In der Nachspielzeit markierte Lukas Schwarzfischer noch seinen dritten Treffer im Spiel, als er nach Zuspiel von Müller am Keeper vorbei einschob.

Tore: 1:0 Schwarzfischer (16.), 2:0 Schwarzfischer (63.), 2:1 Käßmeyer (78.), 3:1 Völk (87.) 4:1 Schwarzfischer (90.+4.)

SR: Frank Tetz (Eintracht Landshausen); Zuschauer: 80