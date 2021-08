Fußball

vor 17 Min.

Glött zeigt Neuling seine Grenzen auf

Plus Fußball-Kreisliga West: 2:1-Erfolg im Lokalduell bei Türk Gücü Lauingen war der einzige für die Landkreis-Teams. Der FCL und die Gundelfinger U23 unterliegen knapp.

TGB Günzburg – FC Lauingen 2:1

Den besseren Start in dieses Spiel der Fußball-Kreisliga West erwischten die Gastgeber und gingen in der 10. Minute durch Yilmaz Günes in Führung, der einen Freistoß von Tayfun Yilmaz aus fünf Metern einnickte. Der FCL zeigte sich wenig geschockt und drängte auf den Ausgleich. Philipp Schacher scheiterte aus spitzem Winkel an Günzburgs Keeper Melvüt Dülger. Bis zum Ende der ersten Halbzeit hatte Lauingen zwar mehr Spielanteile und Ballbesitz, doch der finale Pass kam nicht an. Auch im zweiten Durchgang erwischten die Gastgeber den besseren Start, als Salim Dülger einen Freistoß unhaltbar versenkte (55.). 15 Minuten vor dem Ende verweigerte der Unparteiische dem FCL einen Elfmeter, als er ein Foulspiel an Goalgetter Christoph Marek außerhalb des Strafraums verlegte. Den Freistoß setze Stefan Winkler an die Unterkante der Querlatte. Den Anschlusstreffer für den FCL markierte Daniel Müller, der ein Zuspiel von Stefan Winkler von der Strafraumgrenze überlegt einschob (87.). Bis zum Abpfiff war der Gast zwar bemüht, doch ein weiterer Treffer blieb ihm verwehrt. Etwa als Christoph Marek eine Hereingabe von Benedikt Griener nur um Haaresbreite verfehlte. (JOH)

