Fußball

vor 47 Min.

Glückskind Affing erwartet den Unglücksraben Wertingen

Fehlt in Affing: Wertingens Keeper Sandro Scherl.

Plus Fußball-Bezirksliga Nord: Der TSV Wertingen tritt im Mittelteil der Englischen Woche in Affing an.

Von Michael Thiel

Die Schlussfolgerung aus dem Saison-Auftakt: „Glückskind“ trifft auf „Unglücksrabe“ beim Duell zwischen dem FC Affing und des TSV Wertingen am zweiten Spieltag der Bezirksliga Nord (Mittwoch, 18.30 Uhr). Während der FC Affing beim SC Bubesheim überraschte und mit 4:1 gewann, musste sich Wertingen im heimischen Stadion dem TSV Nördlingen II unglücklich 1:3 geschlagen geben.

