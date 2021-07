Gundelfingen bleibt seinem Konzept treu

Plus DZ/WZ-Fußballcheck: Statt wahllos Neuzugänge zu verpflichten, setzt der Bayernliga-Aufsteiger FC Gundelfingen lieber auf Kicker aus der Region. Beim Saisonziel ist Abteilungsleiter Christian Renner entsprechend pragmatisch.

Aufsteiger sind als Gegner zu Saisonbeginn nicht sonderlich beliebt. Denn Neulingen wird nachgesagt, dass sie mit einer ordentlichen Portion Euphorie zu Werke gehen, ehe sie der Alltag nach ein paar Wochen einholt. Beim Rückkehrer in die Bayernliga Süd, bei den Fußballern des FC Gundelfingen, ist die Stimmung vor dem Auftaktspiel am kommenden Samstag (17 Uhr) gegen den FC Ingolstadt II allerdings keineswegs überschwänglich.