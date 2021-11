Gundelfingen hat keine Zeit zum Schonen

Plus Fußball-Bayernliga Süd: Im Heimspiel gegen den FC Deisenhofen müssen beim FC Gundelfingen wieder Spieler ran, die eigentlich eine Pause benötigen. Trotzdem bleibt Trainer Martin Weng weiter positiv.

Martin Weng hat unter der Woche aufmerksam die Ausführungen von Markus Weinzierl verfolgt. Der Trainer des Fußball-Bundesligisten FC Augsburg sprach darüber, dass einsatzfähige Spieler nicht automatisch mit fitten Kickern gleichgesetzt werden können. Eine Feststellung, die Wengs Zustimmung fand. Denn bei dem von ihm trainierten Süd-Bayernligisten FC Gundelfingen macht er Woche für Woche die identische Erfahrung. So muss der FCG-Coach auch für das Heimspiel am Samstag (14 Uhr) gegen den FC Deisenhofen mehrere personelle Kompromisse eingehen.