vor 32 Min.

Gundelfingen und der Referee hatten nicht ihren besten Tag

FCG-Stürmer Sandro Caravetta (vorne) kann hier nur per Foul gestoppt werden und löst damit einen Freistoßpfiff von Referee Treiber aus – allerdings gegen sich. An solchen Entscheidungen erhitzten sich in der zweiten Halbzeit die Gemüter beim 1:1-Remis in Dachau.

Plus Fußball-Bayernliga Süd: Beim TSV Dachau kommt der FC Gundelfingen nur schwer auf Touren, holt aber einen Punkt – und fängt sich Ärger mit dem Schiedsrichter ein.

Von Walter Brugger

Mit dem 1:1 und der Punkteteilung beim TSV Dachau 65 konnten die Bayernliga-Fußballer des FC Gundelfingen hinterher ganz gut leben. Schließlich hatten die Grün-Weißen wahrlich nicht den besten Tag erwischt. „Wahrscheinlich unsere schwächste Saisonleistung“, räumte Trainer Martin Weng ein, der sich aber mehr darüber ärgert, was nach dem Schlusspfiff geschah. Nach einem kurzen Gespräch mit Referee Stefan Treiber attestierte er diesem ein arrogantes Auftreten. Was der Neuburger damit quittierte, dass er in seiner Tasche kramte und die knallrote Karte zog.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

