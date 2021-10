Fußball

vor 1 Min.

Gundelfingens Co-Trainer: „1:4 hört sich eindeutig an“

Plus Fußball-Nachlese: Das Ergebnis in Ismaning frustriert den Bayernligisten FC Gundelfingen. Türk Gücü ist aktuell die Nummer eins in Lauingen. Der SVH und Binswangen beweisen Moral.

Die Fußballer, aber auch die Verantwortlichen des Bayernligisten FC Gundelfingen brauchten eine Weile, um das Geschehene beim FC Ismaning zu verarbeiten. „1:4 hört sich eindeutig an“, meinte etwa Co-Trainer Florian Strehle, „dabei war es wieder ein so enges Spiel.“ Wie so viele in dieser letztlich verkorksten Vorrunde, einzig das 1:5 beim SV Donaustauf war ein ähnlich deutliches Ergebnis. „Das ist schon frustrierend“, sagte denn auch Routinier Manuel Müller, dessen Comeback-Versuch nach einer Rippenverletzung nur rund 30 Minuten dauert, ehe er für A-Junior Edwin Tarakan Platz machte. „Es machte keinen Sinn, ich habe nicht genug Luft bekommen“, verrät der von Coach Martin Weng so sehnlich zurückerwartete Mittelfeldspieler.

