Gundelfingens Matkey trifft gegen Ex-Team doppelt

Plus Fußball-Kreisliga West: U23 gelingt 3:1-Sieg im Lokalduell gegen die SSV Glött. Der FCL verwertet seine Chancen in Thannhausen nicht. Türk Gücü schafft 1:1-Ausgleich.

Im ersten Durchgang sahen die Zuschauer eine überwiegend ausgeglichene Partie der Fußball-Kreisliga West mit wenig zwingenden Torchancen. Überschattet war das Spiel von der schweren Verletzung des Lauinger Keepers Nimanaj im zweiten Durchgang, die eine halbstündige Unterbrechung zur Folge hatte. FCL-Möglichkeiten zur Führung boten sich Simon Weber, der eine Ecke von Janik Schreitenmüller direkt nahm (TSG-Keeper Florian Mema lenkte den Ball um den Pfosten/35.) und kurz vor der Pause Daniel Schaff, als der Zerberus dessen Distanzschuss an die Querlatte lenkte. Nach Balleroberung von Venhar Neziri passte Algert Hoti mustergültig zu Elias Griener, der ebenfalls nur knapp die Lauinger Führung verfehlte (60.). In der 75. Minute kam der Ball zu Thannhausens Marco Giesel – 1:0, allerdings aus stark abseitsverdächtiger Position (75.). Für die 2:0-Vorentscheidung sorgte Ibrahim Capar (83.). Den 3:0-Endstand für die TSG besorgte erneut Ibrahim Capar überlegt nach schönem Solo (90). (JOH)