Gundelfinger Murmeltiertage

Simon Hille (am Ball) hatte die beste Chance, für den FC Gundelfingen den Ausgleich zu besorgen. Nach der Vorlage von Jonas Schneider (rechts) knallte er das Spielgerät an die Lattenunterkante. So durfte Jahn Regensburg II mit Paul Gebhard (links) am Ende einen 1:0-Sieg bejubeln.

Foto: Brugger