Fußball

vor 17 Min.

Hauf macht vorerst einen Schritt zurück

Ein Schritt zurück heißt es für Johannes Hauf (rechts), der bei der U23 des FC Gundelfingen Spielpraxis sammeln will, aber weiterhin mit dem Bayernliga-Kader trainiert. Denn das Fernziel lautet: ein Stammplatz bei den Grün-Weißen.

Plus Fußball-Bayernliga Süd: Der FCG-Stürmer kickt vorübergehend in der U23, um Spielpraxis zu sammeln und dann wieder oben anzugreifen. Nach zehn Tagen Pause wartet der SV Pullach auf seine erholten Teamkollegen.

Von Walter Brugger

Wie gut doch ein paar Tage Pause tun. Diese Erfahrung hat Martin Weng, Trainer des Fußball-Bayernligisten FC Gundelfingen, bei seinen Schützlingen gemacht. „Im Mittwochstraining war unglaublich viel Zug drin. Tempo und Aggressivität waren so hoch wie vielleicht noch nie, seit ich in Gundelfingen bin“, hat der Coach festgestellt. Die Negativserie von nur einem Punkt aus den vorausgegangenen vier Punktspielen hat keinerlei Spuren hinterlassen, ganz im Gegenteil. „Ich spüre da eher eine Jetzt-erst-recht-Haltung“, berichtet Weng vor dem Heimspiel am Samstag (15 Uhr) gegen den SV Pullach.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen