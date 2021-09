Fußball

vor 17 Min.

Haunsheims makellose Heimbilanz

Der gefoulte Yves Krpic tritt zum Strafstoß gegen Weisingens Keeper Tobias Duderstadt an – und verwandelt zum 2:0 für den TSV Haunsheim.

Plus Fußball-Kreisklasse West II: Auch ohne den Kapitän gelingt ein 2:0-Sieg gegen Weisingen. SG Bächingen/Medlingen überrascht beim Tabellenführer, Neumünster punktet erstmals voll.

Bächingen/FCM – Dillingen 4:0

Im Nachholspiel der Fußball-KK West II verschaffte sich die SGBM dank einer geschlossenen Teamleistung mit dem auch in dieser Höhe verdienten Sieg gegen eine desolate SSV Dillingen etwas Luft im hinteren Tabellendrittel. Die Gäste durften sich bei ihrem Schlussmann Felix Körber bedanken, dass sie nicht schon zur Pause aussichtslos zurücklagen. Der „Dosenöffner“ war kurz nach der Halbzeit ein Eigentor von SSV-Routinier Andreas Mayer, dem Goalgetter Alexander Nusser nach schöner Vorlage von Daniel Vogel das vorentscheidende 2:0 (65.) folgen ließ. Die wenigen Gäste-Abschlüsse wurden eine sichere Beute der „Katze vom Bosporus“, Ibrahim Ok, der vertretungsweise das Tor der Gastgeber hütete. Nach einem Fehler der aufgerückten SSV-Defensive erkannte Thomas Bilz die Situation am schnellsten und schoss das Leder aus 35 Metern zum 3:0 ins verwaiste Tor (78.). SSV-Spielertrainer Dominik Riedinger fälschte kurz vor Ende einen weiteren Ball von Bilz unhaltbar zum 4:0-Endstand ins eigene Gehäuse ab. (CST)

