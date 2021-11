Fußball

17:50 Uhr

„Herbstmeister“ für die SpVgg Bachtal

Grün-Weiß Baiershofen (von links Jonas Fritz und Mario Schurer) trat gegen die Grün-Weißen aus Aislingen (von rechts Daniel Klement und Christoph Schuster) in Rot an – und kam über ein 1:1-Heimremis nicht hinaus.

Plus Fußball-Kreisklasse West II: Torloses Remis im Topspiel beim TSV Burgau. Die Rückrunde verspricht jede Menge Spannung, weil das Spitzenfeld ganz eng zusammenliegt.

Burgau – Bachtal 0:0

Die Spielvereinigung aus dem Bachtal darf mit diesem torlosen Remis im Topspiel der Fußball-Kreisklasse West II letztlich zufrieden sein. Zum einen wurde beim direkten und punktgleichen Titelkonkurrenten nicht verloren, zum anderen gehört der inoffizielle Herbstmeister-Titel dem Team von SpVgg-Trainer Roland Häge. Entschieden ist in dieser Spielklasse aber noch lange nichts, denn nur zwei Punkte hinter dem Führungsduo folgen drei Mannschaften gleichauf ( Ziertheim, Großkötz, Baiershofen) und auch Aislingen oder Bächingen/Medlingen zählen zum aussichtsreichen Verfolgerfeld. Beide Mannschaften versuchten von Beginn an Akzente in der Offensive zu setzen, doch die beiden besten Abwehrreihen der Liga ließen kaum Tormöglichkeiten zu. Die Gäste spielten gefälligen Fußball, Burgau zeigte die etwas gefährlicheren Angriffe. Doch Bachtals Schlussmann Maximilian Ackermann konnte mehrmals in höchster Not retten. Kurz vor Schluss bejubelte die SpVgg Bachtal schon den vermeintlichen Siegtreffer durch den eingewechselten Sebastian Winterlik, das Tor wurde jedoch aufgrund eines Handspiels die Anerkennung verweigert. (chbu)

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

